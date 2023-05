Strage di piazza Fontana | 18 anni fa l’assoluzione di tutti gli imputati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Stiamo per intraprendere un viaggio giudiziario che toccherà uno dei casi irrisolti più significativi della cronaca italiana. Dall’almanacco del 3 maggio abbiamo scelto di ricordare quello del 2005. In quel giorno infatti la Cassazione assolvevale persone imputate per un drammatico avvenimento che dette inizio ai cosidettidi piombo. Stiamo parlando delladi. “Una sentenza che non rende giustizia. Siamo davanti a una sentenza che non rende giustizia dopo un processo che ha portato tantissimi elementi ma le prove non si sono volute leggere. E’ un altro pezzo di storia che resta coperto dal mistero” Questo, come si legge su La Repubbliva, fu il primo commento dei familiari delle vittime delladi...