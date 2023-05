Storia diplomatica | Selahattin Ülkümen

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023), nato ad Antakya il 14 gennaio 1914, è un diplomatico e console turco a Rodi durante la Seconda guerra mondiale, che aiuta molti ebrei locali a sfuggire all’Olocausto. Gli ebrei prosperano a Rodi durante i 390 anni di dominio ottomano fino al 1917 e sotto la successiva occupazione italiana fino al 1943, quando i tedeschi assumono il potere. Negli anni ’40, la comunità ebraica ammonta a circa 2.000 persone, è composta da ebrei provenienti dalla Turchia, dalla Grecia, dall’Italia e da altri Paesi del Mediterraneo, nonché dai nativi dell’isola. Il 19 luglio 1944, la Gestapo ordina a tutta la popolazione ebraica dell’isola di riunirsi nella sua sede: devono registrarsi per “un trasporto temporaneo in una piccola isola vicina”. In realtà vengono raccolti per la deportazione verso le camere a gas di Auschwitz....