Storia diplomatica | Giuseppe Castruccio

(Di mercoledì 3 maggio 2023)segnalata nel volume Ebrei di Salonicco 1943 – I documenti dell’umanità italiana, curato da Alessandra Coppola, Antonio Ferrari e Jannis Chrisafis Altre fonti: il Diario del Capitano Lucillo MerciMichele Marionasce a Genova l’11 settembre 1887. Durante la Prima guerra mondiale è chiamato al fronte. Diventa tenente e pilota di dirigibile, la notte del 22 settembre 1917 salva un dirigibile colpito dagli austriaci: raggiunge la sommità del mezzo e rimane sopra il dirigibile che sta precipitando per un’ora, consentendo un atterraggio di fortuna. Questo gesto è premiato da Vittorio Emanuele III con un’onorificenza rara per una persona vivente: la medaglia d’oro al valore militare. Terminata la Grande Guerra intraprende la carriera. Il 18 giugno 1943 sostituisce Guelfo Zamboni ...

... in cui si capirà se il suo Milan sarà riuscito a entrare nellaoppure avrà fatto un netto ... L'argentino, dopo l'assenza di Bologna (che qualcuno ha definito ""), è pronto a tornare ......possibilità che gli ucraini vogliano staccarsi dalla sfera di influenza russa a causa di una... Supporre che Putin sia interessato a una soluzioneTutti noi speravamo vivamente in un ...... perdendo qualsiasi strumento idoneo (anche solo di pressione) a impedirne l'accesso ... Aspettiamo che laci indichi la via. *la Repubblica Srpska è l'enclave di autonomia ...

Pontecorvo, a Leonardo dopo una storia diplomatica Agenzia ANSA

Selahattin Ülkümen, nato ad Antakya il 14 gennaio 1914, è un diplomatico e console turco a Rodi durante la Seconda guerra mondiale, che aiuta molti ebrei locali a sfuggire all’Olocausto. Gli ebrei pro ...Giro. Tajani: evento per sostenere la capitale verso Expo 2030 - "Crediamo che lo sport sia uno strumento di politica diplomatica, significa allacciare ...