(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’Agenzia americana del Volo terrà a terra il super razzo fino a quando non sarà conclusa l’inchiesta: alla piattaforma dio mancano le strutture per deviare fiamme e gas, responsabili della nube e della pioggia di materiale

... a prendere le distanze dalle condotte che hanno portato la realtà guidata dal CEO Yoshio Shimo a falsificare i dati per anni, con la stessa azienda costretta a più riprese ad annunciare...Starship resta a Terra. Per quanto non è ancora dato saperlo: potrebbero essere pochi mesi, o molto di più. La Federal Aviation Administration , l'ente statunitense che regola il volo atmosferico e ...Starship resta a Terra. Per quanto non è ancora dato saperlo: potrebbero essere pochi mesi, o molto di più. La Federal Aviation Administration , l'ente statunitense che regola il volo atmosferico e ...

Stop a nuovi lanci di Starship, la FAA indaga: nuvola di detriti inattesa la Repubblica

L’Agenzia americana del Volo terrà a terra il super razzo fino a quando non sarà conclusa l’inchiesta: alla piattaforma di lancio ...L’Agenzia americana del Volo terrà a terra il super razzo fino a quando non sarà conclusa l’inchiesta: alla piattaforma di lancio ...