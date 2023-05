Stipendi | gli aumenti con il taglio delle tasse La «tredicesima» sarà più alta dal 2024  Contratti | saltano gli sgravi per colf e badanti

...pagarestraordinari per il recupero delle liste di attesa. Non ci hanno dato i soldi per i contratti sia dei medici che del comparto, perché hanno rifatto i contratti in aumento deglie ...Aumentati di 30 milionistanziamenti per i centri di assistenza fiscale (Caf) in virtù del ... Stretta suglidei top manager Il Tesoro cercherà di risparmiare sulle remunerazioni dei ...Per farlo, però, serviranno oltre dieci miliardi di euro: cinque miliardi, infatti, hanno ridotto in parte il cuneo fin da gennaio, mentrealtri tre o quattro copriranno questo ulteriore taglio ...

Piazza Affari, ecco chi sono i manager più pagati nel 2022. I loro ... Milano Finanza

Ex senatore, ex deputato, ma pure ex terrorista. Un curriculum particolare quello di Marcello De Angelis, cognato dello stragista Luigi Ciavardini, che non gli ha creato però problemi ad arrivare ai ...Il taglio dei contributi deciso dal governo nel consiglio dei ministri del primo maggio, avrà un impatto positivo sulle buste paga di oltre due milioni di dipendenti pubblici. Gli ...