Stellantis | nel primo trimestre ricavi +14% | vendite elettriche +22%

(Di mercoledì 3 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) –nelregistranetti per 47,2 miliardi di euro, con un aumento del 14% rispetto al2022. Lo comunica la società nella nota informativa sui risultati trimestrali. Le consegne consolidate sono state pari a 1.476 mila unità, in crescita del 7%. Lo stock complessivo di veicoli nuovi è pari a 1.302 mila unità, valore che riflette un ritorno ai normali livelli di operatività e che include uno stock di proprietà di 384 mila unità. Leglobali di Bev sono aumentate del 22% rispetto al2022 e rimangono una priorità globale con il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023. “ha iniziato il 2023 con vigore, ...

Deboli invece( - 1,8%) sulla trimestrale e Saipem ( - 2,6%)giorno dell'assemblea. Ma soprattutto è affondata Tim, maglia nera del listino: il gruppo telefonico è scivolato a 0,25 ...Il nome di questo modello sarà svelato giàcorso dei prossimi mesi. Sempre rimanendo in ambito, come dicevamo poc'anzi anche Lancia sarà molto attiva. La prima novità la vedremo agli ...frattempo resta senza direzione negli USA l' S&P - 500 ,giorno della Fed americana da cui ... Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%. Vendite su Prysmian , che ...

Stellantis, ricavi in crescita del 14% nel primo trimestre Agenzia ANSA

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Le Borse europee hanno atteso le decisioni della Fed in tenuta ed è stata una seduta positiva soprattutto per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,77% a 26.835 punti, l'F ...