Stellantis | in primo trimestre netti per 47 | 2 miliardi di euro | + 14%

chiude il primo trimestre con ricavi netti pari a 47,2 miliardi di euro (+14% rispetto al primo trimestre 2022), grazie soprattutto alle maggiori consegne e ai prezzi netti favorevoli.

Consegne e ricavi del primo trimestre 2023 Stellantis

Torino, 3 mag. – (Adnkronos) – Stellantis ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi netti pari a 47,2 mld, in crescita del 14% rispetto al primo trimestre 2022.