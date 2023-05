Stellantis - I ricavi crescono a doppia cifra

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ha chiuso il primo trimestre con un'ulteriore crescita apere consegne. In particolare, il gruppo guidato da Carlos Tavares ha registrato un fatturato di 47,2 miliardi di euro, con un aumento del 14% rispetto al pari periodo del 2022, grazie alle maggiori consegne e, ancor più, a un mix di prezzo favorevole. Infatti le consegne, pari a 1,476 milioni, sono cresciute del 7%, a dimostrazione di come i prezzi si siano mantenuti sui livelli elevati del 2022. Il contributo dei vari segmenti. "ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne enetti in tutti i segmenti", spiega il direttore finanziario uscente Richard Palmer - Nello specifico, il Nord America ha visto le ...

Stellantis, nel primo trimestre 2023 i ricavi salgono del 14% a 47,2 miliardi. Consegne +7%

