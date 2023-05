Stellantis | dividendo di 1 | 34 euro per azione in pagamento il 4 maggio

L'Assemblea degli azionisti ha approvato ilordinario di 1,34 euro per azione, con data di pagamento fissata al 4 maggio 2023. 'ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo ......ai normali livelli di operatività e che include uno stock di proprietà di 384 mila unità...una priorità globale con il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023 '...Il 4 maggio andrà in pagamento ildi 1,34 euro, mentre è stato avviato il riacquisto di ...con il completamento della prima tranche da 500 milioni di euro previsto per giugno 2023."...

Stellantis, ok dei soci al bilancio 2022 e al dividendo (staccato il 24 ... SoldiOnline.it

Torino , 3 mag. – (Adnkronos) – Il dividendo ordinario di 1,34 euro per azione approvato dall’assemblea degli azionisti sarà in pagamento il prossimo 4 maggio. Lo comunica Stellantis in occasione dell ...Stellantis, il Cfo Palmer afferma: “Siamo ben posizionati per robusta performance finanziaria nell’intero anno” ...