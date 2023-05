“Stava col vip della tv” Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi | spunta il nome dell’ex fidanzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bomba gossip sull’Isola dei2023.è appena arrivato in Honduras e subito le attenzioni si sono concentrate su di lui per un probabilefamoso, che ha avuto in passato. Tra l’altro questo nuovo naufrago sembra che possa già rompere gli equilibri, dato che alcuni suoi compagni di avventura non sono ben visti da lui. Ad esempio ha nominato Cecchi Paone, Simone Antolini e Andrea Lo Cicero, con i quali difficilmente riuscirà ad andare d’accordo. Ma il sito Novella 2000 ha fatto il puntosituazione sulla vita sentimentale del nuovo protagonista dell’Isola deiha infatti avuto una sorta di flirt con un vip, che sarebbe stato il suo ...