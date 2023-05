STATS – Salernitana Fiorentina | sfida di contrasti | Martinez Quarta | Coulibaly e…

Boulaye Dia è l'uomo del momento. La rete di domenica ha tolto ai napoletani il gusto della festa scudetto, rinviandola alla prossima giornata Boulaye Dia è l'uomo del momento. La rete di domenica ha ...Proviamo a riassumere il pareggio beffa (per la modalità del gol "involontario" di Candreva) di- Inter. Simone Inzaghi non si è dato pace: ...In questi giorni si è parlato molto di Lukaku dopo il finale burrascoso dell'Allianz Stadium: poco del rosso rimediato per doppio giallo all'Allianz Stadium In questi giorni si è parlato molto di ...

STATS – Salernitana: l’importanza di Dia contro i grandi avversari Calcio News 24

Boulaye Dia è l’uomo del momento. La rete di domenica ha tolto ai napoletani il gusto della festa scudetto, rinviandola alla prossima giornata Boulaye Dia è l’uomo del momento. La rete di domenica ha ...Erling Haaland has scored his 50th goal of the season for Man City, 21 more than any other player for Premier League clubs in 2022-23, and more than seven Premier League teams have netted in all ...