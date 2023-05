STATS – Atalanta Spezia | esame Zapata per Ampadu e Nikolaou

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non tutte le gare di fine campionato presentano due squadre fortemente coinvolte. Quella di oggi travale tantissimo per entrambe Non tutte le gare di fine campionato presentano due squadre fortemente coinvolte. Quella di oggi travale tantissimo per entrambe. I bergamaschi vedono la zona Champions molto vicina: il quarto posto è a sole 2 lunghezze di distanza e con 18 punti ancora di disposizione, più un bel po’ di scontri diretti, è lecito nutrire grandi ambizioni. Quanto ai liguri, sono appaiati con il Verona al terzultimo posto e tutto è ancora in gioco.Uno dei temi della gara, se non il tema principale, è come riuscire a contenere Duvan. Il colombiano è rinato e ha come ulteriore stimolo riuscire a eguagliare a quota 69 gol Cristiano Doni, il migliore ...

