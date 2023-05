Statale | a Milano assorbenti gratis in Università

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’didistribuirà, a chi ne farà richiesta in forma anonima e nel pieno rispetto della privacy, un “kit di cortesia” contenente materiale igienico-sanitario gratuito. Al suo interno sono inclusi, fazzoletti, garze disinfettanti e cerotti. Una rivoluzione seconda solo a quella dell’Ateneo di Padova, che già da qualche mese ha posizionato un distributore automatico in ogni dipartimento. In un Paese nel quale glivengono tassati quanto il tartufo fresco, permettersi i dispositivi igienici necessari può essere un problema, anche se poco percepito dalla società. Un resoconto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 27 novembre 2020, “ritiene che la povertà legata al ciclo mestruale sia un problema costante nell’UE, in relazione al quale Plan ...