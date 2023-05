Starbucks | utile +35% a 908 | 3 mln di dollari nel secondo trimestre fiscale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) New York, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) - Il gigante statunitense del caffèha riportato utili migliori del previsto, grazie alla forte domanda internazionale - soprattutto in Cina - e all'aumento delle vendite nei negozi. La più grande catena di caffè al mondo ha registrato unnetto neldi 908,3 milioni di, circa il 35% in più rispetto a un anno fa. I ricavi a livello di gruppo sono cresciuti del 14%, raggiungendo gli 8,7 miliardi di, con sede a Seattle, ha beneficiato di un aumento dei prezzi e di una ripresa delle sue attività in Cina, che avevano sofferto a causa delle severe misure di blocco per il coronavirus. Pechino ha revocato la maggior parte dei controlli a dicembre. Nel ...

Una voce nuova, una miniera di spunti e suggerimenti per un'informazione gastronomica, accessibile, di qualità. Fortemente legata ai territori, alla loro cultura, alle tradizioni, ...di...A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Sysco eche dovrebbero riportare unper azione di 0,2 e di 0,65 dollari. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed ...A mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Sysco eche dovrebbero riportare unper azione di 0,2 e di 0,65 dollari. I dati macro in Europa (2 maggio) In Europa il dato finale ...

Starbucks: utile +35% a 908,3 mln di dollari nel secondo trimestre ... Il Tirreno

New York, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) – Il gigante statunitense del caffè Starbucks ha riportato utili migliori del previsto, grazie alla forte domanda internazionale – soprattutto in Cina – e all’aumento ...Starbucks è finalmente pronto ad approdare in Liguria: il primo punto vendita a Genova aprirà a inizio maggio.