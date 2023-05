Spose bambine | Unicef | 640 milioni di casi nel mondo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Leggi Anche Turchia, bimba data in sposa a 6 anni: il caso che fa indignare il Paese Percentuale in calo La percentuale diè diminuita dal 21% al 19% rispetto alle ultime stime ...

Tuttavia, nonostante questi progressi, la riduzione dovrebbe essere 20 volte più rapida in tutto il mondo ...L'Africa subsahariana " che attualmente detiene il secondo maggiore tasso a livello mondiale di(20%) " è lontana oltre 200 anni dal porre fine a questa pratica al ritmo attuale. La ...In tutto il mondo si stima 640 milioni di ragazze e donne in vita siano state date in moglie durante l'infanzia, ovvero 12 milioni di ragazze all'anno. quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Unicef ...

Unicef, le spose bambine sono 12 milioni l'anno RaiNews

Nonostante i progressi compiuti, una giovane donna su quattro si sposa ancora prima del 18° compleanno in Asia meridionale. L'India rappresenta ancora un terzo del totale globale. Il rapporto di Unice ...Secondo l'ultimo rapporto Unicef “ Is an End to Child Marriage within Reach Latest trends and future prospects 2023 update ”, nonostante il costante declino dei matrimoni precoci nell'ultimo decennio ...