Sport | Forbes | CR7 lo sportivo più pagato nel 2023 davanti a Messi | Mbappé e James

La prestigiosissima rivistaha pubblicato la classifica degli sportivi più pagati del 2023. Nella lista, sono previsti ... e con quest'ultimo che è quello che ha più introiti dalloin sè: ......il totale degli introiti contabilizzati dasolo alle sponsorizzazioni, alle partecipazioni azionarie e agli accordi di licenza dei marchi da lui creati. Autore Giulia Mandelli CategoriaSecondo le stime di, Mickelson e Johnson avrebbero ricevuto rispettivamente una garanzia di ... 136 milioni di dollari Guadagni dal campo: 46 milioni Guadagni fuori dal campo: 90 milioni: ...

Sport: Forbes, CR7 lo sportivo più pagato nel 2023 davanti a Messi ... Il Dubbio

Forbes ha stilato la classifica degli sportivi più pagati nel 2023 tenendo conto dei guadagni anche extra-campo. Tre calciatori sul podio ...Roger Federer is once again the only tennis player on the Forbes list of the world’s 10 highest-paid athletes in 2023, this despite the former world No 1 not playing any singles matches during the ...