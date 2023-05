Spezia | Semplici | «Dobbiamo essere più cattivi e positivi»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Leonardo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro l’Atalanta Leonardo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni: «Ultimamente stiamo affrontando le squadre nelle migliori condizioni. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, stando in partita fino alla fine. Ci dispiace matenere le cose positive e andare avanti. Peccato non averla pareggiata nel finale. Nelle prossime sfide dovremopiù attenti, concentrati enel voler portare a casa punti.compatti e saper soffrire da squadra. Nzola? Ha dei problemi fisici, tre partite in una settimana non ...

Loha rischiato di incassare la quarta rete (doppia occasione non capitalizzata da Zappacosta, ndr), ma la squadra dinon si è disunita: al 19 della ripresa Bourabia, dopo la ...Mentreschiera Ampadu davanti alla difesa, in avanti tridente Gyasi - Shomudorov - Agudelo. Inizio gara dai ritmi non particolarmente elevati con loche passa alla prima occasione: ...Gasperini(4 - 3 - 3): Dragowski; Amian (21' st Ferrer), Wisniewski, Nikolaou, Reca; ...Ammoniti : Ampadu per comportamento non regolamentare, Bastoni e Agudelo per gioco falloso. ...

Spezia, Semplici: "Ottima partita, ma serve più attenzione. La fortuna ce la creiamo da soli" TUTTO mercato WEB

Al triplice fischio della sfida del Gewiss Stadium, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato nella conferenza stampa post-gara: “Oggi affrontavamo una grande squadra, che stava molto bene, ch ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...