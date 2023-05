Spazio | la pmi italiana Deep Blue addestrerà i nuovi astronauti dell' Esa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Nelloserve il lavoro di squadra ed è stata la Pmiad essere scelta dall'Agenzia Spaziale Europea per il corso di 'Human Behaviour & Performance', un addestramentoper iEsa che insegnerà loro l'importanza del lavoro in team per il successoe missioni spaziali. Si inizia domani, e fino al 12 maggio, erealizzerà così il primo corso di addestramento con icandidati'Esa Sophie Adenot, Pablo Álvarez Fernández, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois e Marco Sieber. Sono tutti i nomi degliselezionati - tra oltre 22.500 candidati provenienti dagli Stati membri ...