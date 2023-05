Spalletti | «Vincere lo scudetto a Napoli mi farà stare comodo per il resto della mia vita sportiva»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il tecnico del, Lucianoin conferenza per presentare il match di domani contro l’Udinese ha parlato ovviamente delloche gli azzurri si apprestano ae del suo futuro «Debbo sempre fare i conti con me stesso. Non mi devo domandare cosa possono darmi gli altri, devo essere io a sapere se sono nelle condizioni di dare ciò chemerita altrimenti bisogna fare un passo indietro. Il fatto di aver avuto la disponibilità, la necessità di lavorarci a testa bassa dentro, è per me ciò che mi ripaga, al di là di un successo finale perché questo dipende da una situazione di gioco, la fortuna, la sfortuna. Debbo essere sempre convinto che le cose che mi succedono passano da quella che è la volontà di ricerca, di lavoro, di impegno al di là degli eventi e delle persone. Se ...