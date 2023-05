(Di mercoledì 3 maggio 2023) Continua il conto alla rovescia generale in quel di Napoli, dove ormai si attende in trepidazione e senza alcun tipo di scaramanzia l’arrivo del tricolore. All’ombra del Vesuvio cresce infatti la voglia di tornare Campioni d’Italia dopo oltre 30 anni .Per farlo, gli azzurri didovranno superare un ulteriore e piccolissimo scoglio. LucianoIn caso di vittoria odierna della Lazio sul Sassuolo infatti, ai partenopei basterà ottenere un singolo punto in casa dell’Udinese per tornare a rivestire la carica di Campione. La vigilia del match della Dacia Arena è dunque stata teatro della consueta conferenza stampa pre-match tenuta da. Capace come al solito di spronare i propri calciatori e tifosi con la classica verve, il mister ha inoltre ribadito la propria stima nei confronti di Khvicha Kvaratkhelia. “Diventerà ...

Il lavoro diha dato i suoi frutti in questi due anni. Noi abbiamo le possibilità e la ... Io sonoche Nesto farà la sua parte in questo finale di stagione. Dentro l'area è quello che ...Raspadori l'ha volutoe credo che gli farà fare il falso nove in futuro. Lui va in profondità, detta l'ultimo passaggio ed è un giocatore importante. De Laurentiis credo abbia capito che ...... visto il campionato del Napoli di. La rosea sottolinea che non è mai successo nella ... Diil tecnico ha mostrato poca flessibilità nei momenti chiave, quando sarebbe stato ...

Spalletti sicuro su Kvaratskhelia: "Ho una certezza sul futuro" Spazio Napoli

Il Napoli sta per festeggiare lo scudetto: in conferenza stampa Luciano Spalletti spera che sia la volta buona dopo la delusione di domenica. "Aver visto domenica i tifosi lasciare lo stadio dispiaciu ...“PEC inviata al tecnico”: la notizia. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a tal proposito scrive: Un operato che il presidente Aurelio De Laurentiis non ...