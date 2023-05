(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Ilquest'anno funzionaper i contributi importanti di chi non c'è più come, Koulibaly,, Ghoulam, che ci hanno dato molto dal pinto di vista della personalità che serve ...

..., Koulibaly, Mertens, Ghoulam, che ci hanno dato molto dal pinto di vista della personalità che serve per indossare la maglia del Napoli". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano...... noi ci nutriamo della loro felicità - aggiunge- . Il mio pensiero va sempre a loro. Lo ... Avevamo calciatori importantissimi come, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Giocatori che hanno ...2 Lucianoè convinto: se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto a godere sarebbe tutto il sistema ... Avevamo calciatori importantissimi come, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Giocatori che ...

Spalletti, 'Insigne, Mertens: Napoli cresciuto anche con gli ex

Dopo il pareggio interno con la Salernitana, che ha costretto gli azzurri a posticipare i festeggiamenti per lo scudetto, il Napoli è pronto alla trasferta sul campo dell’Udinese. Il tecnico Luciano S ...Alla vigilia della sfida tra Udinese e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.