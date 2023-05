Spalletti elogia Kvara | “Magnifico | delizioso Un top player di soli 22 anni”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)infatti utilizza parole dolci per lui: è. Un topdi22che diventerà un super calciatore Lucianoevidenzia il campionato di Khvichatskhelia nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Napoli. Oltre alla frase diventata un tormentone sullo Scudetto, il trainer toscano fa altre importanti dichiarazioni. Qual è il suo pensiero su? “è stupendo,. Un top, nonostante la sua età. Lui deve imparare ancora tanto e quando lo farà diventerà micidiale, un super calciatore. In questo pensiero, però, c’è un ragionamento di ...

Uno scudetto lunghissimo questo,usa un'espressione napoletana ("c'o stammo trezzianno piano piano") edla squadra: "Sapevo di avere dei cavalli di razza, ci sono stati anche momenti ...Intervistato dal Corriere dello Sport, il patron che portò Diego Armando Maradona in azzurroin particolare Luciano, per cui sceglie parole importanti. "Il Napoli ha venti - ...La Gazzettail gruppo cheè riuscito a mettere su: il Napoli ha una mentalità da combattente. 'quando la sfida sembra ormai destinata al pari, ecco il capolavoro del Grande Jack a ...

Cassano elogia Spalletti: “Il migliore dopo Carlo Ancelotti GonfiaLaRete

Napoli, 3 mag. – (Adnkronos) – “Kvara è un calciatore stupendo, magnifico e delizioso. Un top player, nonostante la sua età. Lui deve imparare ancora tanto e quando lo farà diventerà micidiale, un sup ...Il tecnico azzurro, alla vigilia della gara con l'Udinese, spiega i motivi che lo spingerebbero a rimanere e si toglie qualche sassolino dalle scarpe ...