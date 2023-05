Spalletti “E' uno scudetto fuori dagli schemi”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho una squadra di purosangue e mi fa piacere che in poco tempo i ragazzi abbiano fatto vedere a tutti le loro qualità ed il loro carattere, esibendo personalità nei momenti difficili. Questo, se avvenisse, è qualcosa che esce, un evento da cui trarrebbero vantaggi non solo Napoli città ma tutti gli addetti a questo sistema. I nostri calciatori lo meritano ma c'è da fare un ultimo strappo, la cosa più difficile”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia della sfida della Dacia Arena di domani sera contro l'Udinese, dove in passato ha allenato dal 2002 al 2005. “Il mio pensiero è di vedere la gente felice, già domenica il pubblico mi ha fatto capire più della classifica l'impresa che stiamo portando a termine. Vedere uno stadio pieno di colori e ...

