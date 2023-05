Spalletti “E’ uno scudetto fuori dagli schemi”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho una squadra di purosangue e mi fa piacere che in poco tempo i ragazzi abbiano fatto vedere a tutti le loro qualità ed il loro carattere, esibendo personalità nei momenti difficili. Questo, se avvenisse, è qualcosa che esce, un evento da cui trarrebbero vantaggi non solo Napoli città ma tutti gli addetti a questo sistema. I nostri calciatori lo meritano ma c’è da fare un ultimo strappo, la cosa più difficile”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia della sfida della Dacia Arena di domani sera contro l’Udinese, dove in passato ha allenato dal 2002 al 2005. “Il mio pensiero è di vedere la gente felice, già domenica il pubblico mi ha fatto capire più della classifica l’impresa che stiamo portando a termine. Vedere uno stadio pieno di colori e ...

Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia della sfida della Dacia Arena di ... Vederestadio pieno di colori e bandiera è quello che sognavo appena arrivato, deve essere una ...... in cui il tecnico del Napoli , Luciano, ha ripercorso quest'anno, la sua carriera e ... Vincerescudetto a Napoli sarebbe qualcosa extra, un super lusso che da un punto di vista sportivo ......'Il Riformista' aprendo la prima pagina con il titolo 'Napoli Campione 'O miracolo di'. ... Poi sono anche convinto che Renzi èche impara in fretta e credo che ce la potrà fare lo stesso". ...

Calcio: Spalletti, 'uno scudetto a Napoli è una cosa di super lusso' Il Dubbio

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Ce lo stiamo trezziando chiano chiano". Descrive in napoletano il tecnico del Napoli Luciano Spalletti l'attesa dello scudetto, dicendo che la squadra 'lo sta assaporando piano piano'. "Già domenica ...