Spalletti | «A Napoli potevo solo vincere | per essere arrivato terzo mi avete detto che dovevo andare via»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nella conferenza di presentazione della gara di domani contro l’Udinese, il tecnico del, Luciano, ha messo in chiaro alcuni punti sul motivo per cui è a«Quando mi ha chiamato ile hosì, perché l’ho? Hodi sì pere basta, perché per quello che hanno visto con Sarri, Benitez e Ancelotti cosa vengo a fare? Per portare a casa lo stipendio? Ce l’ho già la bistecca, sono fortunatissimo. Non sono venuto per rotolare le giornate, l’unica scappatoia era. Perché l’anno corso permiattaccato gli striscioni divia e tutt’ora ci sono critiche e sovra critiche che ...

ne trarrà vantaggi il, la città, ma anche tutti gli addetti a questo sistema. Si continua a lavorare come sempre, sapendo che ci sarà da ripetersi anche dopo l'aritmetica' riconosceUdinese -, le quote Pochi dubbi per i maggiori siti di scommesse specializzati in quote Serie A ilè favorito per la vittoria. Un successo della squadra divale 1.72 per ...

(Adnkronos) – “Sono d’accordo con Pierpaolo Marino: il Napoli che arriva a questo traguardo nasce dalla Serie C”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia de ...non solo Napoli e il Napoli". Così il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, in conferenza stampa di vigilia della trasferta di domani a Udine in cui il Napoli potrebbe vincere lo scudetto.