Come riporta la Gazzetta dello Sport, e come successivamente riportato da Tuttomercatoweb, la SPAL si priverà dell'ex giocatore di Cagliari, Roma ed Inter sicuramente per la gara contro il Palermo

Spal, tegola Nainggolan Virgilio Sport

Il centrocampista belga salterà sicuramente la gara contro il Palermo, l’infortunio però potrebbe costargli la Regular Season ...Brutte notizie dall'infermeria per Massimo Oddo: Radja Nainggolan, infortunatosi nel match contro il Perugia, ha riportato una distrazione ai flessori della coscia destra che non gli permetterà di ess ...