(Di mercoledì 3 maggio 2023) «Perle persone nere, anche quelle nate in Italia, non potranno mai essere italiane. messaggio gravissimo che arriva dopo le affermazioni sulla "sostituzione etnica" del ministero Lollobrigida. Italiani si nasce e italiani si diventa». Era previsto ed inevitabile che la copertina dida oggi in edicola e dedicata al problema dell’e della difficilesoprattutto in alcune zone di diverse città (dove la Polizia non può entrare) scatenasse reazioni di vario tipo. Era previsto che sarebbero fioccate accuse di razzismo. Aboubakar #: "Perle persone nere, anche quelle nate in Italia, non potranno mai essere italiane. messaggio gravissimo che arriva dopo le affermazioni sulla "sostituzione etnica" del ...

...attesa di fornire ancora valide spiegazioni sul caso, prima si scatena in merito alle polemiche sul 25 aprile, parlando di 'altra puntata della sit - com del camerata La Russa', poi...Qual è il colmo per una filo - palestinese che contesta elo Stato di Israele Cinguettare su Twitter che 'a 55 anni dalle leggi razziali la teoria ... "linciato. E la Montaruli...": ...Secondo Sansonetti,è 'innocente al 100 per 100' visto che a suo carico la procura non ha ... In sintesi: siil deputato per le colpe della famiglia solo perché nero. Niente di più ...

Soumahoro attacca Panorama che dice la verità su immigrazione clandestina e integrazione Panorama

La copertina del settimanale da oggi in edicola ha scatenato la reazione scomposta di alcuni lettori, tra cui quella dell'onorevole al centro di un'inchiesta su onlus che si occupano proprio di migran ...In Aula il deputato si lancia in una filippica contro il decreto Cutro. "Continua le politiche razzializzanti...". Lega a gamba tesa: "Con questo provvedimento vogliamo evitare scandali sulle coop pro ...