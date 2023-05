Sonia Bruganelli | le parole piene di dolore | “… sei andato via così | all’improvviso”

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 3 maggio 2023), il commovente pensiero per lui commuove tutto il web: ecco cosa ha scritto l’opinionista in un nuovo post. Col Grande Fratello Vip 7si è di nuovo messa in mostra, aumentando ancora di più la sua popolarità e raccogliendo di nuovo il favore del pubblico. Per il secondo anno consecutivo la moglie di Paolo Bonolis è stata confermata come opinionista del reality show e pare proprio che, anche il prossimo anno (magari con vicino Giulia Salemi) possa essere confermata sulla poltrona rossa. Le commoventidi(credits: Screenshot YouTube) – grantennistoscana.itDi certo non mancano gli impegni per l’imprenditrice, sempre impegnata con la sua agenzia; nelle ultime settimane pare stia lavorando alla nuova edizione di Ciao ...