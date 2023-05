Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2023 | torna a crescere Fratelli d’Italia | vola il Partito democratico

(Di mercoledì 3 maggio 2023), mentre ilarriva a guadagnare quasi mezzo punto percentuale. È quanto emerge dall’ultimoo realizzato da Swg per Tg La7, che vede la formazione guidata da Elly Schlein al 21,5 percento (+0,4%). Ancora lontano il 28,8 percento deldi Giorgia Meloni, cresciuto di 0,2 punti dopo la flessione delle ultime settimane. Lieve discesa per il Movimento 5 stelle, ora al 15,3 percento (-0,1%), mentre per la Lega il calo è più consistente: dopo aver perso 3 decimi il ...

... è molto più probabile che la mafia corrompa o minacci singoli pubblici ufficiali,e ... Inon si dirigono verso un suo rafforzamento, tuttavia non sono secondari i... Nordio per adesso ...Dopo l'elezione di Elly Schlein alla segreteria, il Pd sta risalendo nei, erodendo la base ... Una legge che permette l'esistenza di un numero elevatissimo di partitiresponsabili di ...Neic'è un prima e un dopo elezioni nel centrodestra, così come un prima e dopo Elly Schlein per l'opposizione. Numeri che sembrano testimoniare come nel giro di qualche mese tutto ...

Sondaggi politici: cresce il Pd, la Lega giù. FdI inverte il trend negativo la Repubblica

ZURIGO - Tassazioni delle grandi imprese, protezione del clima e (ancora) Covid-19. Sono questi i temi sui quali gli svizzeri verranno chiamati a votare il prossimo 18 giugno. Un'idea di come potrebbe ...Possibile un doppio rialzo da 0,25 punti percentuali fino a giugno, poi l’enfasi passerà sulla durata della fase restrittiva ...