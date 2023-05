Tre giorni di festa all'insegna dell'amore e delle emozioni a cavallo del ponte del 1° maggio svelati dal profilo Instagram di Dara Rolins, compagna di Pavel, l'unico del mondo Juve presente ......quaranta gli invitati, tra cui la mamma dello sposo, Allegra Caracciolo, vedova del padre, Umberto. Presenti al matrimonio, tra gli altri, Alessandro Del Piero, Gigi Buffon, Pavele la ...... ovvero la compagna di Pavel. Una quarantina gli invitati, tra cui alcune leggende della Juventusuna quarantina gli invitati alla cerimonia, tra cui la madre dello sposo Allegra ...

Solo Nedved e Storari alle nozze di Agnelli, non Elkann. Ora nuova vita all'estero La Gazzetta dello Sport

Non c’era nessun calciatore della Juventus attuale (anche perché sarebbe stato difficile conciliare l’evento con la trasferta di Bologna) e neppure del passato, a parte i già citati Nedved e Storari.Alle nozze dell’ex presidente della Juventus anche l’amico Pavel Nedved Tre giorni di festa per l’ex presidente bianconero che ha scelto Lisciano Niccone in provincia di Perugia per coronare il suo so ...