Soleil Sorge insieme a Pierpaolo Pretelli allo stadio Massimino di Catania

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I due giovani ex concorrenti del Grande Fratello VIP sonoUn Gol per la Solidarietà è la manifestazione sportiva che si svolgedi. L’evento è tornato dopo lo stop dovuto alla pandemia del COVID. Ad assisterespettacolo tante scuole della città e provincia. La madrina dell’evento è la giovane influencer di origini americane, che è stata travolta dall’amore della gente che l’ha riempita di applausi. Tanti i fan che hanno cercato di fare una foto o un video con l’ex inquilina della casa del Grande Fratello.che al momento sta con un imprenditore siciliano si è ritrovata alall’amico ...

Sarà così Davvero il ragazzo, dopo aver ottenuto un ottimo successo a Tale e Quale Show e poi alla guida del GF Vip Party al fianco die aver partecipato a Back to school da Federica ...Ospite della trasmissione Casa Chi negli scorsi giorni l'ex gieffino si espresso sulla sua ex fidanzata. Al riguardo prima della sua partecipazione a Back To School ha spiegato: 'Sono ...... Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e. Back ...

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli insieme a Catania. Fan in delirio TorreSette

Sofia Vergara e la sua beauty routine: quali sono i segreti di bellezza dell'attrice e modella Eccoli svelati di seguito.La manifestazione a scopo benefico torna dopo la pandemia: dalle 10,30 allo stadio ci saranno le scuole etnee ad ammirare attori, cantanti e celebrità del calcio ...