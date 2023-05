Siria | Raisi è arrivato a Damasco | prima visita presidente Iran dal 2011

... accordi politici in espansione (si parla di un'imminente visita del presidente iraniano, Ebrahim, a Damasco) e pervasione culturale (estensione dell'impronta culturale iraniana in). L'...... Ebrahim, inizierà domani, 3 maggio, la sua visita di due giorni nella capitale siriana Damasco, la prima da parte di un presidente iraniano dallo scoppio della guerra innel 2011. ...Il presidente dell'Iran, Ebrahim, si recherà mercoledì, 3 maggio, inper una visita di Stato di due giorni su invito dell'omologo siriano, Bashar al Assad . Lo ha annunciato oggi l'agenzia di stampa ufficiale iraniana '...

Teheran, 3 mag. (Adnkronos) – Ebrahim Raisi è arrivato a Damasco per quella che è la prima visita ufficiale di un presidente iraniano in Siria dal 2011. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Meh ...Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è atterrato a Damasco dove si trova in visita di Stato su invito dell'omologo siriano Bashar al Assad che incontrerà durante la giornata. Lo rende noto l'agenzia d ...