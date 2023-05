Simone Antolini | il fidanzato di Cecchi Paone | ha una figlia | scoppia il gossip su Melissa

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ha una? il giovanediè stato travolto daldopo che all’Isola dei Famosi ha superato la prova leader e ha dedicato la vittoria a una certa, senza però precisare chi sia. “Voglio dedicare il trionfo a questa piccina. Chi è? Lei è una bambina, io le voglio molto bene e lei vuole molto bene a me e quindi dedico tutto questi a lei, la penso tanto“, ha dichiarato. Ora che ilsulla sua presunta paternità è diventato sempre più insistente il naufrago romperà il silenzio in merito alla questione? Una volta arrivato in postazione nomination ha ricevuto una pergamena ed èto a piangere «Grazie avete esaudito un desiderio ...

... Helena sexy in spiaggia TRA PASSEGGIATE E SPORT Fotogallery - Pier Silvio Berlusconi, pausa tra gli affetti di famiglia e il mare TRA BACI E COCCOLE Fotogallery -e Alessandro Cecchi ...... esiliata su L'Isola di Sant'Elena in solitaria, mentre al televoto sono andati Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia, quest'ultima per volere del leaderin coppia ...cecchi paone 45 Ivan Rota per Dagospia Monica Bellucci ha dichiarato che piú invecchia, piú uomini ha intorno. Le ha risposto una spiritosa twittarola : 'Anche io Monica: uno è medico, ...

Isola 2023: chi è Melissa, la presunta paternità di Simone Antolini e la figlia segreta Fanpage.it

L'Isola dei Famosi, il naufrago ha un segreto che non vuole al momento svelare: "Non me la sento" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality ...Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, si è verificato un gesto da qualcuno giudicato come “di cattivo gusto”. È successo quando Alessandro Cecchi Paone ...