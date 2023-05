Silvio Maisti morto in crociera | il video della proposta di nozze alla sua Valentina

Si è conclusa con una tragedia la storia d'amore che vedeva protagonisti, giovane autotrasportatore residente a Valmontone , e la sua compagna Valentina , madre di suo figlio (...Roma - Un cuore giovane. Eppure l'infarto non gli ha lasciato scampo., autotrasportatore di 35 anni, è morto per un malore mentre era in crociera nel Mar Mediterraneo con la compagna Valentina, educatrice di asilo. A cui poche ore prima aveva chiesto di ...... i parenti: "Soccorso in ritardo" Di: Alessandra Leo, foto Facebook Mancava ormai poco al porto di Civitavecchia, dopo un viaggio d'amore in cui, 35 anni, ha fatto la proposta di ...

Mancava poco al porto di Civitavecchia, dopo un viaggio d’amore in cui Silvio Maisti, 35 anni, ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, Valentina Triolo.Silvio Maisti è salito sul palco e davanti a tutti ha consegnato l’anello a Valentina. Qualche ora dopo il malore fatale ...