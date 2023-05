Sicurezza e rimpatri | consiglieri dem accusano l' assessore Granelli

Ecco perché da tempo si parla della opportunità di incrementare ie le espulsioni, ... Il ministro dell'Interno spiega che per risolvere i problemi legati alla'il lavoro delle forze ...Lo dimostra la spaccatura creata dall'assessore alladel Comune di Milano, Marco Granelli , nel momento in cui ha dichiarato che per la città servono più Cpr e. Parole di buon ...'Noi dobbiamo partire dai contesti urbani per rivedere il concetto di governance della, ... come annunciato dallo stesso Piantedosi al 'Quotidiano nazionale', ie le espulsioni degli ...

Sicurezza, Granelli: servono Cpr e rimpatri, chi delinque deve ... gazzettadimilano.it

Volano scintille al Comune di Milano dopo le ultime dichiarazioni dell'assessore Marco Granelli sui Centri di permanenza per i rimpatri ...Il peso economico e umano degli sfollati siriani in Libano è diventato insostenibile. Il governo sta facendo ogni sforzo per identificare e rimpatriare circa due milioni di rifugiati. Una ...