Si sa che i fascisti | Vauro esagera contro la destra | con chi ce l' ha

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 maggio 2023)Senesi non si smentisce e per attaccare il governo sul decreto Lavoro varato il primo maggio torna a battere sul solito tasto, ossia quello deial potere. L'ultima palata di fango è stata lanciata nel corso della puntata di mercoledì 3 maggio de L'aria che tira, su La7, dove l'autore satirico idolo della sinistra più barricadera e militante ha criticato le ultime scelte del governo. "Dicono che hanno messo i soldi in tasca agli italiani, ma che parole sono? Le mance si mettono in tasca?", argomentache poi si avventura in una ipotesi quantomeno audace: "Hanno chiamato decreto Cutro una leggei migranti, quando aboliranno la Liberazione lo chiameranno decreto 25 aprile". La conduttrice Myrta Merlino a quel punto, per evitare fraintendimenti, spiega che nessuno nella maggioranza vuole ...