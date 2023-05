Show Inter al Bentegodi | Verona travolto 6-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023)(ITALPRESS) – Troppaper ilnel posticipo serale della 33esima di Serie A: i nerazzurri di Inzaghi si impongono alcon un sonoro 6-0, agguantando nuovamente la zona Champions. L'autogol di Gaich nel primo tempo stappa il match: seguono la rete di Calhanoglu e le doppiette di Dzeko e Lautaro. Qualche rotazione nell'undici titolare nerazzurro con il ritorno in porta di Handanovic e De Vrij in difesa; dall'altra parte, formazione tipo per ila caccia dell'allungo salvezza sullo Spezia, sconfitto alle 18 dall'Atalanta. Buono l'approccio dell'che, sin dai primi minuti, impone il proprio giro palla e aggredisce alto il, in fase di non possesso, nella sua metà campo. La squadra di Inzaghi inizia a flirtare con il gol al 27?, ...