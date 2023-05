Sgarbi | il Pirellone | non può fare il consigliere e il sottosegretario E arriva l’annuncio | “Resto al Ministero”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non è una sorpresa, anzi: per sua stessa ammissione «c’è abituato». Così, Vittorio, commentando la decisione del Consiglio regionale della Lombardia di decretare l’incompatibilità tra i suoi due incarichi: quello diregionale in Lombardia. Con quello didi Stato alla cultura. Sono avvezzo alla rinuncia: sono statoregionale in Sardegna. In Emilia Romagna. E in Lombardia, e ogni volta mi sono dimesso perché avevo altre funzioni». Una conferma pacifica, quella chedal critico d’arte nel giorno in cui l’aula di Palazzo Pirelli certifica l’inconciliabilità del doppio incarico a suo nome, sollevata all’unanimità dalla giunta delle elezioni., ilratifica: non puòil ...