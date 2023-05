Serena Williams annuncia la gravidanza al Met Gala 2023 con un look chic

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un Metdi grandi sorprese, quellopere il marito Alexis Ohanian. Insieme hanno presenziato all’evento newyorkesendo di aspettare il loro secondo bambino. Per l’occasione, l’ex campionessa di tennis ha sfoggiato un abito Gucci.ha affrontato il suo ultimo red carpet con un diverso stato d’animo. L’ex campionessa di tennis è in dolce attesa e l’hato proprio in occasione del Met. È apparsa sul tappeto rosso in compagnia della sua dolce metà Alexis Ohanian e ha approfittato dell’evento già caotico di per sé per lanciare un’importante novità nella sua vita. La sportiva diventerà mamma per la seconda volta. E sul red carpet del Met...