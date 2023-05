(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – Unoha aperto il fuoco in unaelementare di, uccidendo un addetto alla sicurezza e ferendo cinque ragazzi. Lo riportano i media serbi, secondo cui lo– che è stato arrestato – avrebbe usato la pistola del padre. Non sono chiari i motivi del gesto. I fatti sono accaduti nella‘Vladislav Ribnikar’, nel quartiere centrale di Vlacar. L'articolo proviene da Italia Sera.

'Tutte le pattuglie disponibili sono state inviate sul posto e hanno arrestato il minorenne, unodella settima classe', sospettato di aver fatto fuoco 'in direzione degli studenti e della ......dichiarato che loha utilizzato la pistola del padre per sparare. Il movente non è ancora chiaro, e la polizia non ha fornito ulteriori dettagli. Le sparatorie di massa sono rare in, ...Lo riportano i media serbi, secondo cui lo- che è stato arrestato - avrebbe usato la pistola del padre. Non sono chiari i motivi del gesto. I fatti sono accaduti nella scuola 'Vladislav ...

Serbia, studente spara in una scuola di Belgrado: un morto e 5 feriti Adnkronos

Sparatoria in una scuola elementare di Belgrado. La polizia serba ha fermato uno studente di 14 anni, che avrebbe aperto il fuoco con la pistola del padre in una scuola della capitale serba. Lo rende ...La vittima è un addetto alla sicurezza. Avrebbe usato la pistola del padre: non sono chiari i motivi del gesto ...