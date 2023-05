Strage in una scuola elementare in, a Belgrado. Unoè entrato armato nell'edificio e ha cominciato a sparare, uccidendo almeno 9 persone. Altre 7 sono rimaste ferite. Tra le vittime anche alcuni bambini, compagni dell'...Secondo il sindaco del rione, Milan Nedeljkovic, loha portato l'arma nello zaino mentre la carneficina è avvenuta nel corridoio della scuola. Tutti gli studenti della scuola sono stati ...Unoha aperto il fuoco in una scuola elementare di Belgrado, uccidendo un addetto alla sicurezza e ferendo cinque ragazzi. Lo riportano i media serbi, secondo cui lo- che è stato arrestato - avrebbe usato la pistola del padre. Non sono chiari i motivi del gesto. I fatti sono accaduti nella scuola 'Vladislav Ribnikar', nel quartiere centrale di Vlacar. 3 ...

Serbia, studente spara in una scuola di Belgrado: un morto e 5 feriti Tiscali Notizie

Serbia, 3 mag. (askanews) - Strage in una scuola elementare in Serbia, a Belgrado. Uno studente è entrato armato nell'edificio e ha cominciato ...Un adolescente ha aperto il fuoco mercoledì mattina in una scuola nel centro di Belgrado, in Serbia, causando dei feriti. Lo riferisce la polizia serba, ...