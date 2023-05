Serbia | studente spara in una scuola di Belgrado | 9 morti

Lo- che è stato arrestato - avrebbe usato la pistola del padre. Non sono chiari i motivi del gesto.Ine in altri Paesi dell'ex blocco socialista è giornata festiva anche il 2 maggio. La madre di una bambina che ha assistito alla sparatoria nella scuola elementare di Belgrado ha raccontato ...Morto anche un addetto alla sicurezza. Arrestati i genitori del killer Unodi 13 anni spara e compie una strage in una scuola di Belgrado: uccisi 8 bambini e un addetto alla sicurezza. Il giovanissimo killer è stato bloccato e verrà rinchiuso in un istituto ...

Belgrado, 14enne apre il fuoco in una scuola: strage di studenti. Serbia annuncia 3 giorni di lutto RaiNews

Altri sei ragazzi e una insegnante sono rimasti feriti. Il governo serbo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Arrestato il padre del ragazzo che era solito portarlo al poligono di tiro. Il rag ...Il responsabile della strage a Belgrado, uno studente di quasi 14 anni, non sarà processato. Al suo posto, arrestato il padre, proprietario delle armi usate per uccidere. Kosta K., questo il nome del ...