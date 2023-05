Serbia | studente spara in una scuola di Belgrado | 9 morti

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. (Adnkronos) - Sono almeno nove le persone rimaste uccise in unatoria avvenuta in unaelementare di. Il 14enne che ha aperto il fuoco ha colpito a morte prima un addetto alla sicurezza e poi otto studenti che si trovavano nel corridoio. Il quotidiano Vecherne Novosti riporta che ci sono feriti che versano in condizioni critiche e ipotizza che l'autore della strage potesse trovarsi sotto l'effetto di droghe. Lo- che è stato arrestato - avrebbe usato la pistola del padre. Non sono chiari i motivi del gesto.

Inil ciclo delle scuole primarie è di 8 anni. Secondo gli inquirenti l'autore della strage ... Nel 2007, in Finlandia , unodi 18 anni apre il fuoco nel liceo dove è iscritto a Tuusula, ...Belgrado e l'interasono sotto shock per la sparatoria avvenuta poco dopo le 8 di mercoledì mattina in una scuola nel centro di Belgrado a opera di un ragazzo di 14 anni . Il giovane,dell'istituto "...Lo riferisce il ministero dellInterno della. Secondo i media locali, loche e' stato arrestato avrebbe usato la pistola del padre. Tra le vittime figurano alcuni alunni. Al momento ...

Belgrado, studente di 14 anni spara a scuola: morti e feriti. Arrestato Sky Tg24

L'Unicef ricorda che la scuola non è un luogo per violenze di alcun tipo. "Noi, come società, non possiamo permetterci di ignorare i bisogni di salute mentale dei nostri bambini e ragazzi"."Una tragedia immensa che ha colpito il centro della capitale serba Belgrado, una violenza inaudita da un ragazzo di 14 anni nei confronti dei suoi compagni di scuola, uccisi dopo un piano premeditato ...