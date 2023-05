Serbia | nove morti in una scuola di Belgrado | l’autore della strage è un allievo di 14 anni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una sparatoria nel cuore nell’Europa, ma con modalità e gravità simili a quelle che si registrano negli Stati Uniti. Unquattordicenne di unaprimaria diha sparato questa mattina alcuni colpi di pistola all’interno dell’istituto provocando la morte di almenopersone: tra gli obiettivi del giovanissimo killer: un agente di guardia e una insegnante e diversi compagni. Il ragazzo è stato poi arrestato. Secondo l’agenzia Tanjug, che cita fonti del ministero dell’interno, nella sparatoria di stamane in unaprimaria disono rimasti uccisi otto allievi e un guardiano dell’istituto. Altri sei ragazzi e una insegnante sono rimasti feriti. I media locali riferiscono chealla ...

