Serbia | almeno 9 morti nella sparatoria nella scuola elementare**

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Belgrado, 3 mag. (Adnkronos) - Sononove le persone rimaste uccise in unaavvenuta in unaelementare di Belgrado. L'adolescente di 14 anni che aperto il fuoco ha colpito a morte prima un addetto alla sicurezza e poi otto studenti che si trovano nel corridoio. Il quotidiano Vecherne Novosti riporta che ci sono feriti che versano in condizioni critiche e ipotizza che l'autore della strage potesse trovarsi sotto l'effetto di droghe.