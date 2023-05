Serata bergamasca per Élodie | festeggia il compleanno da Vittorio

Siamo molto felici di accogliere nuovamente il maestro Riccardo Muti, per unache " come le ...segno di partecipazione al dramma pandemico che ha colpito in particolar modo la terra. ...... selezionato tra le migliori cantine della. Prezzo fisso a 35 euro a persona. Tutte le serate iniziano alle ore 20,00. La Prenotazione è obbligatoria due giorni prima della, ...Nelladi ieri, sabato 22 aprile, don Giovanni Milesi , curato dell'oratorio di Alzano ...che questa decisione sia stata presa in ragione del numero sempre più basso di sacerdoti in. ...

Spreco alimentare, a Treviglio una serata (con cena e film) per capire come evitarlo Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Dovrà rispondere di aggressione, lesioni a pubblico ufficiale e incendio l’uomo che nella serata di domenica, in un comune della Bergamasca al confine con Palazzolo sull’Oglio, si è schiantato con l’a ...Nelle diverse località bergamasche vengono promosse feste e kermesse dedicate a piatti tipici e cucina tradizionale ...