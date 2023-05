Serale di Amici 22 | anche Maria De Filippi positiva al Covid? Il dettaglio non sfugge

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 maggio 2023)Depotrebbe rischiare di aver contratto il Coronavirus nella scuola di. Sta facendo molto rumore la situazione che sta vivendo il, in quanto sarebbe salito il numero dei positivi al. Da quando Dagospia ha fatto sapere che la semifinale sarebbe saltata a causa dei contagi, sul web è caccia alla verità. Non a caso, la produzione non è ancora intervenuta apertamente sulla questione e per di più è stato mandato in onda il promo della prossima puntata. Sta di fatto che ora ci sarebbero dubbisullo stato della conduttrice, ecco perchè.di22: focolaionel programma? La faccenda intorno aldi22 è piuttosto ambigua. ...