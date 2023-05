Senato | 7-8 maggio al via celebrazioni per 75 anni dalla prima seduta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) di Francesca TanaROMA (ITALPRESS) – Concerto della Banda Interforze in Piazza Navona; presentazione della moneta e del francobollo celebrativi; un evento in Aula alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono solo alcune delle iniziative che si terranno il 7 e l'8per celebrare l'versario delladeldella Repubblica. L'81948, infatti, ha preso vita il nuovo Parlamento disegnato dai Padri costituenti: l'Aula di Palazzo Madama ha ospitato ladel nuovorepubblicano, il quale, a differenza del precedentedel Regno, era diretta espressione e rappresentanza della sovranità popolare, così come previsto dall'articolo 1 della Costituzione. ...

Le iniziative per i 75 anni delIl 7 e l'8la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con i colori della bandiera italiana. Il 7 alle ore 17.30 in piazza Navona, a Roma, ci sarà il ...... forse a sproposito, dal fisico Carlo Rovelli dal palco del concerto del Primo. Ma ancora ... la tesi sostenuta indal M5S secondo cui il governo toglie soldi alla sanità per finanziare ...La cerimonia si terrà in Aula dellunedì 8. .

Senato della Repubblica senato.it - Assemblea - Comunicato di ... Senato

di Francesca Tana ROMA (ITALPRESS) – Concerto della Banda Interforze in Piazza Navona; presentazione della moneta e del francobollo ...(LaPresse) Ancora critiche al decreto Lavoro, approvato il primo maggio dal Consiglio dei ministri. "Questo governo ha introdotto un ...