Sedicenne aggredito in stazione | preso a calci e pugni da baby gang di ragazze minorenni

La dinamica Di lì è scattata la furia delle ragazze, anche loro minorenni, che lo hanno prima insultato e poisferrandogli calci e pugni, per poi minacciarlo di scaraventarlo sui binari. ...Il comandante della polizia municipale di Monreale, Luigi Marulli, è statoper strada mentre era in servizio durante le manifestazioni per la festa del Santissimo ...diverbio con un......era in corso il passaggio dei carretti siciliani e da lì sarebbe nato un diverbio con un... Il comandante della polizia Luigi Marulli è statofisicamente da un giovane monrealese di ...

Sedicenne aggredito in stazione: preso a calci e pugni da una baby gang di ragazze minorenni leggo.it

Colpito in pieno volto e minacciato di morte da un gruppetto di ragazze che stazionavano vicino ai binari. È successo nella tarda serata di ieri nella stazione ferroviaria di Trani. La ...Colpito in pieno volto e minacciato di morte da un gruppetto di ragazze che stazionavano vicino ai binari. È successo nella tarda serata di ieri nella stazione ferroviaria di Trani. La ...