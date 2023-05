Seapower | 300 MW di energia sul mercato grazie all’agrivoltaico

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il 3 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Sole, istituita nel 1978 dal presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e dedicata alla difesa e alla promozione dell’solare come fonte dipulita ed inesauribile. Garantire una buona produzione energetica da questa fonte rinnovabile, preservando al contempo, la continuità delle attività agricole, è l’obiettivo degli impianti agrivoltaici, che costituiscono soluzioni virtuose e migliorative rispetto ai classici impianti fotovoltaici. Il PNRR ha investito oltre un miliardo di euro per l’agrivoltaico italiano, con l’obiettivo di installare 1,04 GW entro il 30 giugno 2026, per una produzione energetica annuale stimata di circa 1.300 GWh annui. Ed è proprio di questi giorni la notizia che il MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato la proposta di decreto per la ...